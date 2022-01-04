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Zonguldak'ta jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Zonguldak'ta jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

04.01.2022 10:05
Zonguldak'ta jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi ediliyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi ediliyor.

Jandarma ekipleri, Ormanlı beldesi mevkisinde yol kenarında kanadı kırılmış şahin buldu.

Yaralı kuş, ilk müdahalenin ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Zonguldak'ta jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

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Zonguldak, Jandarma, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı - Son Dakika
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