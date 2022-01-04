Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi ediliyor.
Jandarma ekipleri, Ormanlı beldesi mevkisinde yol kenarında kanadı kırılmış şahin buldu.
Yaralı kuş, ilk müdahalenin ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı - Son Dakika