Zonguldak'ta kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta köylerden enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyamaç, Başaran ve Yeşilyayla köylerinde meydana gelen kablo hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda 150 bin lira değerindeki 910 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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