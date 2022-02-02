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Zonguldak'ta kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

02.02.2022 18:16
Zonguldak'ta kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta köylerden enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta köylerden enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyamaç, Başaran ve Yeşilyayla köylerinde meydana gelen kablo hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda 150 bin lira değerindeki 910 metre uzunluğunda enerji nakil kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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