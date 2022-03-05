Zonguldak'ta kablo hırsızlığından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kablo hırsızlığından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

05.03.2022 12:04
Zonguldak'ta kablo hırsızlığından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta ev ve iş yerlerinden enerji nakil hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta ev ve iş yerlerinden enerji nakil hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alaplı ve Ereğli ilçelerindeki mahalle ve köylerde ev ve iş yerlerinden enerji nakil hattı kabloları çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Ereğli, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kablo hırsızlığından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta kablo hırsızlığından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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