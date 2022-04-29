Zonguldak'ta kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

29.04.2022 14:43
Zonguldak'ta kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 bin 800 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 bin 800 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Zonguldak dışından temin edilen karışımlı akaryakıtın ilçedeki sanayi sitesinde depoda muhafaza edildiğini tespit eden ekipler, harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, Kışla Sanayi Sitesi'nde bulunan depoda 7 bin 800 litre karışımlı akaryakıt, 1 su motoru, 3 aktarım hortumu ele geçirildi.

Olayla ilgili H.A. gözaltına alındı.

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Kaçakçılık, Zonguldak, Akaryakıt, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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