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Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, jandarma ekiplerince kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, suçüstü yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.

Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, jandarma ekiplerince kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, suçüstü yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli'ye bağlı Akkaya köyünde, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Jandarma, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kaçmaya çalışan B.A., M.U. (30) ve H.U. (18) gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelilerin, 4 metre ve 2 metre derinliğinde yaklaşık 1 metrekare genişliğinde yan yana tünel kazdıkları tespit edildi. Aramada, kazıda kullanılan kazma, kürek, balta gibi malzemeler ele geçirildi.Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve pompalı tüfek ele geçirildi.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:35 Kaynak: DHA
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