Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Kilimli ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlıkları, Çaycuma ilçesi Yakademirciler köyü Balat Dağı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler söz konusu bölgede yaptıkları araştırmada M.G. (49), İ.K. (50), A.Ö. (50), M.T.(35) ve G.Ç'yi (53) kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan jeneratör, kürek, delici alet, testere, balta, kablo, çeki kemeri, fener, gaz maskesi, makara calaska ve halat ele geçirildi.

Şüphelilerin 17 metre derinlik ve 3,5 metre genişliğinde bir alanı kazdıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Zonguldak, Kilimli, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
01:16 Der Spiegel, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri zorla geri gönderme görüntülerini yayınladı - Son Dakika
01:10 İlker Başbuğ: Türkiye-Libya anlaşması olumlu ve önemli bir adımdır - Son Dakika
01:06 Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı - Son Dakika
01:05 Otomobil karşı şeritteki otomobile çarptı:  5 yaralı - Son Dakika
01:04 PKK'dan kurtarılan Cafer'den, dağdan kaçmak isteyenlere mesaj - Son Dakika
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 01:21:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]