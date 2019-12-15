Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Devrek Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Pelitli köyü Tırkızlar Mahallesi'nde bir araçla bölgeye gelen kimliği bilinmeyen kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, durdurdukları araçtaki E.Y. (26), E.T. (36), M.K. (20), S.Ş. (40) ve E.K'nin (41) üstünde çamur ve toprak izine rastladı.

Araçta arama yapan ekipler, şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandığı malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Zonguldak, Jandarma, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:44 Kaynak: AA
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