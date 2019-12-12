Zonguldak'ta kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, jandarma ekiplerince kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, jandarma ekiplerince kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çaycuma ve Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakademirciler Köyü Balat Dağı mevkiinde, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, ormanlık alanda düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.G.(49), İ.K.(50), A.Ö.(50), M.T.(35) ve G.Ç.(53) işlemler için karakola götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelilerin, 17 metre derinliğinde 3,5 metre genişliğinde tünel kazdıkları tespit edildi. Aramada, kazıda kullanılan kazma, kürek, jeneratör, hilti, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:14 Kaynak: DHA
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