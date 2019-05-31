Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (1)
55 dakika önce
ZONGULDAK'ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:46 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı. Göçükten kendi imkanlarıyla kurtulan işçinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekiplermahsur kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Zonguldak- Ankara
Karayolu üzerindeki Gökgöl Mevkiinde kaçak olarak çalıştılan kömür ocağında bugün saat 18.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri kendi imkanlarıyla kurtularak yardım istedi. İhbar üzerine ocağa AFAD
, sağlık ve jandarma ekipleri, yönlendirildi. Yaralı kurtulan işçiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. AFAD ekipleri ise göçükte mahsur kalan diğer işçi Erol Maraz'ın kurtarılması için çalışma başlattı.
- Zonguldak
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