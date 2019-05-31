Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)
1 saat önce
KARDEŞİ KURTULDU, AĞABEYİ ÖLDÜZonguldak'ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Erol Maraz (31), kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ocaktan çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:38 Kaynak: DHA
KARDEŞİ KURTULDU, AĞABEYİ ÖLDÜ
Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Erol Maraz (31), kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ocaktan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Maraz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Maraz'ın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göçükten yaralı kurtulan ve sağlık durumu iyi olan Ahmet Maraz'ın ölen Erol Maraz'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Ahmet Maraz'ın göçüğün ardından ocaktan çıkarak yardım istediği öğrenildi.
Kaçak maden ocağında göçük meydana geldi! Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
TBB Başkanı Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı
Erdoğan, İstanbul seçimiyle ilgili konuştu: Ortada başka bir oyun var
Bu hafta 9 yeni film vizyona girecek