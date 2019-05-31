Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)
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Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2)

1 saat önce

KARDEŞİ KURTULDU, AĞABEYİ ÖLDÜZonguldak'ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Erol Maraz (31), kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ocaktan çıkartıldı.

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur (2), System.String[]

KARDEŞİ KURTULDU, AĞABEYİ ÖLDÜ
Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Erol Maraz (31), kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ocaktan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Maraz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Maraz'ın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göçükten yaralı kurtulan ve sağlık durumu iyi olan Ahmet Maraz'ın ölen Erol Maraz'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Ahmet Maraz'ın göçüğün ardından ocaktan çıkarak yardım istediği öğrenildi.


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:38 Kaynak: DHA
İşçi, Güncel
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