Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük (1) - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kilimli ilçesi Dağbaca mevkiinde bulunan bir maden ocağında saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi. Ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahliye ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.