DHA YURT BULTENI - 26 - Son Dakika

1-) ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte, işçi Salif Zıvalı hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Salih Zıvalı toprak altında kalırken, kurtarma çalışması başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Salif Zıvalı'nın cansız bedeni, işçiler tarafından ocaktan çıkartıldı. Zıvalı'nın yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Zıvalı'nın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Göçükten görüntüİşçi Salif Zıvalı'nın cansız bedeninin çıkarılması-Genel ve detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,-===========

2-) KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜ ACILI BABAYA DURUŞMADA 'BAŞSAĞLIĞI' DİLEDİ

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde kız arkadaşı Gülnur Kocabaş'ı (22) pompalı tüfekle öldüren tutuklu sanık Yusuf Akbulut'un (27) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, 'Çok pişmanım, acılı aileye başsağlığı diliyorum' dedi. Akbulutt'un bu ifadesi Kocabaş'ın yakınlarını isyan ettirdi. Duruşma çıkışında kızı Neşe Kocabaş ile açıklama baba Eyüp Kocabaş, "O sadece benim kızımı öldürmedi, bizi de vurdu. 313 gündür biz yaralı bir haldeyiz. Başsağlığı dilemesi bizi daha da üzdü. Bir insanın evladını öldürüp sonra başsağlığı dilemek kadar acı bir şey yok" diye konuştu.

anisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik malzeme üretilen fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş, geçen 28 Mayıs'ta saat 06.00 sıralarında işe gitmek için Alaybey Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kocabaş, 813 Sokak'a geldiğinde, arkasından erkek arkadaşı Yusuf Akbulut seslendi. Sesin geldiği yöne dönen Kocabaş, Akbulut'un pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Akbulut'un peş peşe 2 el ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, genç kadının göğsüne isabet etti. Kocabaş, yaşamını yitirirken, Akbulut ise suç aleti tüfekle polise teslim oldu.

Tutuklanan Akbulut hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına öldürülen Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş ve ablası Neşe Kocabaş ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Yusuf Akbulut ise Manisa T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada öldürülen Gülnur Kocabaş'ın iş yerindeki iki arkadaşı tanık olarak dinlendi. Ayrıca Gülnur Kocabaş'ın komşusu da davayla ilgili tanıklık yaptı.

ACILI AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Sanık Yusuf Akbulut, duruşmadaki ifadesinde "Gülnur ile 2 yıldır sevgiliydik beni aldattı. Pişmanım. Allah rahmet eylesin. Acılı aileye başsağlığı diliyorum. Çok pişmanım" dedi.

Tanık olarak dinlenen Kocabaş'ın mesai arkadaşı Arzu Koçanoğlu, "Yusuf Akbulut, bölümü olmamasına rağmen, Gülnur Kocabaş'ı sürekli takip ediyordu ve saatlerce başında bekleyerek baskı yapıyordu. Giyimine dahi karışarak, sürekli rahatsız ediyordu" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Merve Çandır da "Yusuf Akbulut'un, Gülnur'a uyguladığı hem psikolojik hem de fiziksel şiddete tanıklık ettim. Gülnur defalarca ayrılmak istemesine rağmen Yusuf Akbulut peşini bırakmıyordu" dedi.

Kocabaş'ın komşusu Uğur Akgün ise cinayetten yaklaşık bir ay önce sanığın otomobille apartmanlarının önünden defalarca geçerek bağırdığını, olay günü de silah seslerini duyduğunu ancak herhangi bir tartışma ya da kadın çığlığı duymadığını söyledi. Sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı diğer tanıkların dinlenmesi için erteledi.

BABA KOCABAŞ: İNDİRİM ALABİLMEK İÇİN 'DUACIYIM' DİYEBİLMEKTEDİR

Duruşmanın ardından öldürülen Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş ve kız kardeşi Neşe Kocabaş, adliye önünde açıklama yaptı. Baba Eyüp Kocabaş, sanığın cezasında indirime gidilmesi için yalan söylediğini belirtip, "Olayı tamamen planladığı halde şu an tüm savunması indirim almak üzerinedir. Kanunlarımızdaki indirim boşlukları, tahrik boşlukları sanığın işini kolaylaştırıyor. Planlı olarak cinayeti işlediği belli olduğu halde başsağlığı dileyebilecek kadar kendini küçültmüştür. İndirim alabilmek için 'duacıyım' diyebilmektedir. Yoksa suçu işlediği sabittir. Biz sadece çocuğumuzu kaybettiğimizle kalıyoruz. Hakimlerin bizim için iyi yönde takdirini kullanmasını canı gönülden istiyoruz. Sanığın bize başsağlığı dilemesi bizi daha da üzdü. Bir insanın evladını öldürüp sonra başsağlığı dilemek kadar acı bir şey yok. O sadece benim kızımı öldürmedi, bizi de vurdu. 313 gündür biz yaralı bir haldeyiz. Benim çocuğum artık nefes almıyor ama o hala yaşayabiliyor. Ceza indirimi alabilmek için de her türlü iftirayı atabiliyor, konuşabiliyor. Ama karşısında 'sen yalan söylüyorsun' diyebilecek bir Gülnur yok. O yüzden rastgele ifade verebiliyor. İstediği iftirayı atabiliyor. Karşısında sen yalan söylüyorsun diyebilecek bir Gülnur yok" dedi.

Sanık Yusuf Akbulut'un ifadelerine tepki gösterip, gözyaşı döken kız kardeş Neşe Kocabaş da "Sanık, Kazayla vurduğunu söylüyor, Gülnur'un hakaret ettiğini söylüyor. Ama ben kardeşimi bildiğim için Gülnur Sokak ortasında tartışacak, birine bağıracak konumda değil. Zaten ona fırsat bile vermemiş, direk gelir gelmez vurmuş. Hala ona iftira atmaya, yalan söylemeye devam ediyor. 'Vurdum, yatıp cezamı çekeyim' demiyor. Halen cezaevinden çıkabilme umudu var. Benim kardeşim toprağın altında konuşamıyor. Hele o son gün ben engel olamadığım için ben kendimi suçluyorum. Uyanamadığım için kendimi suçluyorum. Uyansam belki böyle olmazdı. Akşamları servise ben götürüyordum, bir şey olmasın diye hep ben götürdüm. Hala yalan söyleyip kardeşimi yattığı yerde rahatsız ediyor. Bari orada huzurlu bıraksın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Adliye önünden detay-Baba Eyüp Kocabaş ve abla Neşe Kocabaş'ın konuşmaları

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

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3-) BODRUM'DA 'FIRTINA' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir binanın otopark çatısı, park halindeki otomobilin üzerine düştü, dev dalgalar ise Kumbahçe sahilini dövdü.

Bodrum'da iki gündür etkili olan lodos, yerini fırtınaya bıraktı. Öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sahillerde de dev dalgalar oluştu. Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir binanın otopark çatısı bulunduğu yerden sökülüp, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana geldi. Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına, ilçenin bazı yerlerinde ağaçların devrilmesine de neden oldu. Fırtına nedeniyle ünlü sahiller boş kalırken, sahil bandında bulunan birçok işletme önlem alarak kepenk kapattı.

Fırtına nedeniyle belediye yetkilileri, vatandaşları çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi konularında dikkatli olunması yönünde uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Sahillerden görüntü-Dev dalgalardan görüntüler-Çatının otomobil üzerine devrilmesi-Hasarg ören otomobilin görüntüsü-Otomobilin çatının altından çıkartılmasından görüntü

Haber - Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

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4-) YANAN OTOMOBİLDEN CANLARINI ZOR KURTARDILAR

KOCAELİ'nin Derince ilçesi'nde seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil alev alev yandı. Sürücü ve küçük oğlu canlarını zor kurtardı.

Olay saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Derince Çenesuyu mevkinde meydana geldi. Uğur Yılmaz idaresindeki 41 ABZ 062 plakalı otomobil seyir halindeyken motoru tutuştu. Alevleri gören Uğur Yılmaz, aracı hemen durdurarak küçük oğlu Muhammet ile birlikte araçtan indi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------Olay yerinden görüntüler Ekiplerin çalışmaları Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),

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5-)KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra yol kenarındaki minibüse çarptı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gölcük Saraylı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adem A. yönetimindeki 41 ACK 827 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Sürüklenen otomobil, yol kenarında bulunan minibüse çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Adem A. ile araçtaki Yavuz Selim S., Batuhan Y., Cantürk K. ve Oğuzhan Y.'ye ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.