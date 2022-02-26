ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK - Son Dakika
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ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

26.02.2022 10:54

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kilimli ilçesi Dağbaca mevkiinde bulunan bir maden ocağında saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi. Ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahliye ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. (DHA)

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Haber-Kamera : Aytaç ÖZTÜRK-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) -

ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK
ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

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DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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