Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (2) - Son Dakika

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Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (2)
6 saat önce
TAHLİSİYE EKİBİ, MAHSUR KALAN İŞÇİLER İÇİN OCAKTAZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, patlama sonucu mahsur kalan işçiler Ufuk K. ve Uğur K.'yi kurtarma çalışmaları, sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:42 Kaynak: DHA
TAHLİSİYE EKİBİ, MAHSUR KALAN İŞÇİLER İÇİN OCAKTA
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, patlama sonucu mahsur kalan işçiler Ufuk K. ve Uğur K.'yi kurtarma çalışmaları, sürdürülüyor. TTK tahlisiye ekibi, 2 işçinin çıkarılması için kaçak ocağa girdi.
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