Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (2) - Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (2)

6 saat önce

TAHLİSİYE EKİBİ, MAHSUR KALAN İŞÇİLER İÇİN OCAKTAZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, patlama sonucu mahsur kalan işçiler Ufuk K. ve Uğur K.'yi kurtarma çalışmaları, sürdürülüyor.

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (2), System.String[]

TAHLİSİYE EKİBİ, MAHSUR KALAN İŞÇİLER İÇİN OCAKTA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, patlama sonucu mahsur kalan işçiler Ufuk K. ve Uğur K.'yi kurtarma çalışmaları, sürdürülüyor. TTK tahlisiye ekibi, 2 işçinin çıkarılması için kaçak ocağa girdi.


Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:42 Kaynak: DHA
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