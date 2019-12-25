Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı - Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı

6 saat önce

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (3)

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (3)

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı

Zonguldak, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:48 Kaynak: DHA
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