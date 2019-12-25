Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (3) - Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (3)

6 saat önce

KAÇAK OCAK PATLATILARAK KAPATILMIŞZonguldak Valiliği kaçak maden ocağındaki gaz patlamasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (3), System.String[]

KAÇAK OCAK PATLATILARAK KAPATILMIŞ

Zonguldak Valiliği kaçak maden ocağındaki gaz patlamasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Valilik, jandarmanın kaçak ocağı patlatarak kapattığını, kapalı olan ocağın yeniden açılmaya çalışıldığı sırada biriken gazların patladığını belirterek, şu yazılı açıklamada bulundu: "İlimiz Kilimli ilçesinde bulunan Gelik Beldesinde Açık işletme mevkiinde daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatılan kaçak maden ocağının yine kaçak olarak açılmaya çalışılarak kömür çıkarılmaya hazırlanırken, kapalı ocakta biriken gazların patlaması sonucunda meydana geldiği değerlendirilen üzücü olayda Bahri Y. isimli işçi yaralı olarak çıkarılmış, açık kimlikleri henüz tespit edilemeyen Uğur ve Erdem isimli iki işçinin de ocakta kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. İlgili birimler olay yerine ivedilikle intikal etmiş olup, TTK tahlisiye ekibinin ocak içindeki çalışmaları halen devam etmektedir."


İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köprü ve otoyollardan 11 ayda 1,8 milyar lira gelir sağlandı
2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Arap Birliği'nden Türkiye hakkında skandal açıklama: Türkiye'nin nüfuzundan endişeleniyoruz Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri
20:16 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
20:15 Sudan'da Noel ayini düzenlendi - Son Dakika
20:15 AK Parti'li Yazıcı'dan sözde Emeni soykırım yasasını kabul eden ABD Senatosu'na tepki - Son Dakika
20:14 Batman valiliği, ahmet için yardım komisyonu kurdu - Son Dakika
20:13 Kars bilal erdoğan 21'inci yüzyıl türkiye'si sizlerin eseri olacak - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:21:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]