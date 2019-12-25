Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (5) - Son Dakika

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Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (5)
6 saat önce
DİĞER İŞÇİNİN DE CENAZESİ ÇIKARILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:26 Kaynak: DHA
DİĞER İŞÇİNİN DE CENAZESİ ÇIKARILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. TTK tahlisiye ekibi tarafından ocaktan çıkarılan işçinin cenazesi de otopsi için morga kaldırıldı.
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