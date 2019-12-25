Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (5) - Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (5)

6 saat önce

DİĞER İŞÇİNİN DE CENAZESİ ÇIKARILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (5), System.String[]

DİĞER İŞÇİNİN DE CENAZESİ ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. TTK tahlisiye ekibi tarafından ocaktan çıkarılan işçinin cenazesi de otopsi için morga kaldırıldı.


Zonguldak, Kilimli, Gelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:26 Kaynak: DHA
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