Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

6 saat önce

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (7)OCAK MÜHÜRLENDİZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı kaçak maden ocağı, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlendi.

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (7)

OCAK MÜHÜRLENDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı kaçak maden ocağı, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlendi. TTK ekipleri de ocak önündeki ekipmanları sökerek topladı. Patlamadan yaralı kurtulan işçi Bahri Yeniay ise İstanbul Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden işçiler Erdem Korkmaz ile Uğur Korkmaz'ın yarın ilçeye bağlı Çatalağzı beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Zonguldak, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:04 Kaynak: DHA
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