Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama-ek - Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama-ek
6 saat önce
Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama-EK (Kurtarma ekibi ile röportaj1 kişiye ulaştık)
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:45 Kaynak: DHA
Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama-EK (Kurtarma ekibi ile röportaj1 kişiye ulaştık)
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