Zonguldak'ta kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak sigara operasyonu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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