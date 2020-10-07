Zonguldak'ta kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Zonguldak'ta düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı tütün satışına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, yaptıkları incelemede A.K'nin kıyılmış açık tütün sattığını belirledi.
Operasyonda, A.K. gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda 380 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Bu arada A.K'ye 7 bin 756 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
- Kaynak: AA
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