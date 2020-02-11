Zonguldak'ta kaçak silah ticaretine 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kaçak silah ticaretine 9 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak silah ticaretine 9 gözaltı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta silah ticareti yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta kaçak silah ticaretine 9 gözaltı, System.String[]

ZONGULDAK'ta silah ticareti yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ile Kozlu ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yürütüklen soruşturma kapsamında şüphelilerin ev ve adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ile 117 adet fişek, ele geçirildi. Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
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