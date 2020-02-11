Zonguldak'ta kaçak silah ticaretine 9 gözaltı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta silah ticareti yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ile Kozlu ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yürütüklen soruşturma kapsamında şüphelilerin ev ve adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ile 117 adet fişek, ele geçirildi. Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.