Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kaçakçılık Operasyonu

Zonguldak'ta Kaçakçılık Operasyonu

39 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, cinsel içerikli 919 paket macun, sprey ve çikolata ele geçirildi.

Zonguldak'ta Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, cinsel içerikli 919 paket macun, sprey ve çikolata ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın'da faaliyet gösteren bir iş yerine ait olduğu belirlenen otomobili, şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada, toplam 919 paket cinsel içerikli macun, sprey ve çikolata bulundu.

Araç sürücüsü B.B. (40) hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet" ve "cinsel içerikli ürünler bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:55 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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