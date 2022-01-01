Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi Basın Sitesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, yakınları 23 yaşındaki Aysel İ'den haber alınamayınca ekiplere haber verildi.
Genç kızın silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç kız ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika