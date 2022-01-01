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Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu

01.01.2022 22:00

Zonguldak'ta 23 yaşındaki kızlarından haber alamayan aile, ekiplere haber verdi. Eve giden ekipler, genç kızı silahla vurulmuş halde buldu. Apar topar hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi Basın Sitesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, yakınları 23 yaşındaki Aysel İ'den haber alınamayınca ekiplere haber verildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Genç kızın silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç kız ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Bahçelievler Mahallesi, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta kadın cinayeti girişimi! 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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