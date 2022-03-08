Zonguldak'ta kadın gazeteciler, şiddete karşı farkındalık oluşturmak için karanfil dağıttı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kadın gazeteciler, şiddete karşı farkındalık oluşturmak için karanfil dağıttı

08.03.2022 16:06
Zonguldak'ta kadın gazeteciler, şiddete karşı farkındalık oluşturmak için karanfil dağıttı

Zonguldak'ta kadın basın mensupları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için vatandaşlara karanfil dağıttı.

Zonguldak'ta kadın basın mensupları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için vatandaşlara karanfil dağıttı.

Madenci Anıtı'nda bir araya gelen gazeteciler adına açıklama yapan Öznur Güneş, kadınların sorunlarına duyarsız kalamadıklarını belirtti.

Kadınlar olarak hayatın içinde, sokakta, alanlarda olduklarını aktaran Güneş, "Sorunlarımızı, diğer kadınların sorunlarından ayrı tutamayız. Yaptıkları haberlerden dolayı şiddete maruz kalan meslektaşlarımız var. Her gün biz de sahalardayız ve yaptığımız bir haberden dolayı şiddete maruz kalabiliriz." dedi.

Güneş, tüm kadınların yanında olduklarını vurgulayarak, "Bizler bu tür haberleri yazarken empati yapıyoruz ve psikolojik olarak etkileniyoruz. Kadın basın emekçileri olarak kadına yönelik her türlü şiddet ve cinayet haberlerinde yüreğimiz yanıyor, kalemimizden kan damlıyor. Artık kadın cinayetleri haberleri yapmak istemiyoruz. Mücadele, kadınları birleştirir, kadınlar dünyayı özgürleştirir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından kadın gazeteciler vatandaşlara karanfil dağıttı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kadın gazeteciler, şiddete karşı farkındalık oluşturmak için karanfil dağıttı - Son Dakika


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