Zonguldak'ta kadına şiddete dikkat çekildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Kaymakam Muharrem Coşgun başkanlığında yapılan toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2020 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.
2021 yılında yapılması düşünülen program ve etkinliklerin planlaması gerçekleştirildi.
Toplantı sonrası Kaymakam Muharrem Coşgun ile kurul üyeleri, KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığı arttırmak için kurulan standı ziyaret etti, kadınlara karanfil dağıttı.
- Kaynak: AA
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