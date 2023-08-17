Zonguldak'ta genç kadın, ikinci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadının ölümü şüpheli bulundu. Olayın, intihar mı cinayet olduğu konusunda soruşturma sürüyor.

İKİNCİ KATTAN YERE ÇAKILDI

Olay, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, Eskişehir nüfusuna kayıtlı olan 29 yaşındaki G.K., arkadaşlarıyla birlikte T.A. isimli bir kişinin evine gitti. İddiaya göre, G.K. bir süre sonra balkonuna çıkarak binanın 2. katındaki balkondan atlayarak yere düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç kadının cansız bedenini evin önünde bulan arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ve ambulans olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, ölüm nedenini belirlemek için G.K'nin cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından T.A. ise polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu konusunda soruşturma devam ediyor.