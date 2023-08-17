Zonguldak'ta genç kadın, ikinci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Zonguldak'ta genç kadın, ikinci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 17.08.2023 18:26

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kadın gece saatlerinde evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ölümün intihar mı, cinayet mi olduğu konusunda soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadının ölümü şüpheli bulundu. Olayın, intihar mı cinayet olduğu konusunda soruşturma sürüyor.

İKİNCİ KATTAN YERE ÇAKILDI

Olay, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, Eskişehir nüfusuna kayıtlı olan 29 yaşındaki G.K., arkadaşlarıyla birlikte T.A. isimli bir kişinin evine gitti. İddiaya göre, G.K. bir süre sonra balkonuna çıkarak binanın 2. katındaki balkondan atlayarak yere düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç kadının cansız bedenini evin önünde bulan arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ve ambulans olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, ölüm nedenini belirlemek için G.K'nin cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından T.A. ise polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu konusunda soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Hürriyet, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta genç kadın, ikinci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
20:09 KKTC'de kilisede papazı rahatsız edip Kelime-i şahadet getirtmeye çalışan kişi hakkında harekete geçildi
20:04 KKTC'de kilisede papazı rahatsız edip Kelime-i şahadet getirtmeye çalışan kişi hakkında harekete geçildi
20:00 İsmail Kartal, tüm kozlarını oynadı! Maribor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
19:56 İsmail Kartal, tüm kozlarını oynadı! Maribor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
19:51 Pendik'te bir zincir markette kasalar dolusu domatesin çöpe atıldığı görüntüler tepki çekti
19:51 Kartal tur peşinde! Beşiktaş-Neftçi Bakü maçında ilk 11'ler belli oldu
19:47 Pendik'te bir zincir markette kasalar dolusu domates çöpe atıldı
19:47 Kartal tur peşinde! Beşiktaş-Neftçi Bakü maçında ilk 11'ler belli oldu
19:47 Hükümetin ikinci teklifinden de memnun kalmayan Memur-Sen'den 81 ilde eylem kararı
19:43 Hükümetin ikinci teklifinden de memnun kalmayan Memur-Sen'den 81 ilde eylem kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2023 21:02:43. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta genç kadın, ikinci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement