ZONGULDAK - Kadınlar arı yetiştiriciliğini uygulamalı öğreniyor - Son Dakika
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ZONGULDAK - Kadınlar arı yetiştiriciliğini uygulamalı öğreniyor

11.07.2022 15:43

Zonguldak'ta 30 kadına ana arı ve arı sütü üretimi ile propolis işlenmesi konularında uygulamalı eğitim veriliyor.

Zonguldak'ta 30 kadına ana arı ve arı sütü üretimi ile propolis işlenmesi konularında uygulamalı eğitim veriliyor.

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliğince (ZAYBİR) Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) destekleriyle kentte "Sağlıklı toplum için arı gibi çalışkan kadınlar" projesi hayata geçirildi.

Yaşları 20 ila 40 arasında değişen 30 kadın, ana arı ile arı sütü üretimi ile propolis işlenmesi konularında uzmanlardan uygulamalı eğitim alıyor.

ZAYBİR Başkanı Abdurrahman Canlı, gazetecilere, bütün kadınların bu alanda kendilerini ön plana çıkarmaya ve birlikte üretmeye çabaladıklarını anlattı.

Şu anda bilgi paylaşımı düzeyinde eğitim düzenlendiğini aktaran Canlı, şöyle konuştu:

"Bir taraftan da arı üretimi için kolonilerimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Tam kapasite ana arı üretimini önümüzdeki bahardan itibaren yapmak istiyoruz. Esasında bu proje bir yanıyla eğitim, üretim ve Zonguldak'ın kendi ayakları üzerinde durabileceği bir alanı açmayı amaçlıyor. Böyle bir projenin desteklenmiş olması anlamlıydı. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Kadınlar arı yetiştiriciliğini uygulamalı öğreniyor - Son Dakika

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