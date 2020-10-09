Zonguldak'ta kafası kopmuş köpek bulunmasına ilişkin çalışma başlatıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta kafası kopmuş köpek bulunmasına ilişkin çalışma başlatıldı

09.10.2020 14:59
Zonguldak'ta kafası kopmuş köpek bulunmasına ilişkin çalışma başlatıldı, System.String[]

Zonguldak Çaycuma ilçesinde kafası kopmuş köpek bulundu.

Zonguldak Çaycuma ilçesinde kafası kopmuş köpek bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Korudüzü Mahallesi Elmalı Caddesi'nde ikamet eden Zeki Kuzu, evinin önünde kafası kopmuş vaziyette köpek gördü.

Kuzu, durumu Çaycuma Belediyesi yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından, belediyeye ait araçla köpek incelenmek üzere veteriner hekime teslim edildi.

Zeki Kuzu, gazetecilere, sabah erken saatte evden çıktığını ve evinin önünde kafası kopmuş bir köpek gördüğünü belirterek, "Durumu hemen belediyeye bildirdim. Onlar da beni polise yönlendirdiler. Sonra yetkililer geldi köpeği kaldırdı ve ilaçlama yaptılar." diye konuştu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerini gören güvenlik kamerası olup olmadığını araştırıyor.

Zonguldak, Çaycuma, Köpek, Kuzu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kafası kopmuş köpek bulunmasına ilişkin çalışma başlatıldı - Son Dakika

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