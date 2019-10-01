Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta kaldırım işgali denetimi
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Zonguldak'ta kaldırım işgali denetimi

1 saat önce

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kaldırım işgali denetimine katıldı.

Zonguldak'ta kaldırım işgali denetimi, System.String[]

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kaldırım işgali denetimine katıldı.

Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaftan 1 Ekim itibarıyla kaldırım işgaline son vermelerini ve destek olmalarını istediklerini anımsattı.

Esnafın çağrılarına destek verdiğini gördüklerini belirten Alan, "Hakikaten her yerde bir toparlanma olmuş. Esnaflarımızdan kaldırım işgallerinin belli sınırlar içerisinde olmasını rica etmiştik, esnaflarımız da belirlenen sınırlara riayet gösteriyor. İnşallah bundan hem vatandaşlarımız hem de Zonguldak olarak hep beraber memnun oluruz. Ben bu süreçte bize yardımcı olan zabıta, meclis üyesi ve esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreç böyle devam eder. Kimse sokak işgalinden, kaldırım işgalinden ve seyyar konusundan şikayetçi olmaz." dedi.

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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