Otomobiliyle 70 metre sürüklenen sürücü yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Otomobiliyle 70 metre sürüklenen sürücü yaşam savaşını kaybetti

21.08.2022 12:27
Otomobiliyle 70 metre sürüklenen sürücü yaşam savaşını kaybetti

Zonguldak'ta kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobiliyle 70 metre sürüklenen sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobiliyle 70 metre sürüklenen sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Teoman Duralı Tünelleri'nde yaşandı. İddiaya göre, Batuhan Şen idaresindeki 54 AFJ 457 plakalı Tofaş marka otomobiliyle tünelde direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil 70 metre sürüklendi. Kazada aracın motoru ve koltukları etrafa savruldu. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Batuhan Şen, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şen, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Batuhan Şen'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Kilimli ilçesine bağlı Kozma Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Teoman Duralı, Zonguldak, Tofaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiliyle 70 metre sürüklenen sürücü yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobiliyle 70 metre sürüklenen sürücü yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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