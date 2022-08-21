Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Teoman Duralı Tünelleri'nde yaşandı. İddiaya göre, Batuhan Şen idaresindeki 54 AFJ 457 plakalı Tofaş marka otomobiliyle tünelde direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil 70 metre sürüklendi. Kazada aracın motoru ve koltukları etrafa savruldu. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Batuhan Şen, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şen, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Teoman Duralı, Zonguldak, Tofaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobiliyle 70 metre sürüklenen sürücü yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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