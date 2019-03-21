Zonguldak'ta "Kampüsün Kanında Hayat Var" Kampanyası

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Türk Kızılayı'nın ortaklaşa düzenlendiği "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyası sona erdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Türk Kızılayı'nın ortaklaşa düzenlendiği "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyası sona erdi.



BEÜ Farabi Kampüsü Spor Salonu'nda iki gün süren bağış kampanyasında 2 bin 23 ünite kan toplandı.



Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sekizincisini düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri etkinliğe emeği geçenlere teşekkür etti.



Öğrencilerin etkinliğe ilgi gösterdiğini belirten Ergenç, "Üniversitemizden aldığımız 2 bin 23 ünite kanla bu akşamı noktalandırdık. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya verdiği destekten ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.



Ergenç, üniversitedeki gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Gençlerimizi çok seviyoruz. Bu kampanyayı her yıl olduğu gibi devam ettireceğiz. Kana çok ihtiyacımız var, onun için bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu tür faaliyetleri yaparak hem insanlarımızı bilgilendiriyoruz hem kan alıyoruz hem de Türk Kızılay'ı ve kanın önemini anlatıyoruz. Avrupa'da kişi kan verme zamanını biliyor, zamanı geldiğinde kanını vermeye gidiyor ama biz hala sokaklarda kan istiyoruz. Bizim insanlarımızın da böyle olmasını istiyoruz."



Geçen yıl 864 ünite kan bağışı alınan "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyasında, 2012'de 705, 2013'te bin 264, 2014'te bin 453, 2015'te bin 915, 2016'da bin 627, 2017'de ise bin 868 ünite kan toplanmıştı.

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