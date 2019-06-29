Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta kamyon devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta kamyon devrildi: 1 yaralı

36 dakika önce

Zonguldak'ta, yük boşaltma işlemi sırasında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ta kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ta, yük boşaltma işlemi sırasında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Hakkı S'nin (66) kullandığı 67 EP 776 plakalı kamyon, Rat Mahallesi'ndeki inşaat alanında yük boşalttığı sırada devrildi.
Kazada sürücü Ahmet Hakkı S, yaralandı.
Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:20 Kaynak: AA
Ahmet Hakkı, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acılı anneden 2 yıl önce kaybolan kızı için yürek yakan sözler: Kızımın cenazesini istiyorum Sarıkamış'ta Ayı ile Top Oynayan Bekçi Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası ilk açıklama Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım belgeselinin setini ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 14:56:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta kamyon devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]