Zonguldak'ta kamyon devrildi: 1 yaralı
36 dakika önce
Zonguldak'ta, yük boşaltma işlemi sırasında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:20 Kaynak: AA
'ta, yük boşaltma işlemi sırasında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Hakkı
S'nin (66) kullandığı 67 EP 776 plakalı kamyon, Rat Mahallesi'ndeki inşaat alanında yük boşalttığı sırada devrildi.
Kazada sürücü Ahmet Hakkı S, yaralandı.
Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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