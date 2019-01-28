Zonguldak'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli- Alaplı
kara yolu Gülüç
kavşağında, Mehmet Öztürk
(61) yönetimindeki 67 TL 761 plakalı kamyonet ile Cemal Saydam
'ın kullandığı 67 TN 815 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan Ayşe Saydam (53) ve Tunç Saydam (10), 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:39 Kaynak: AA
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