Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Zonguldak'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli- Alaplı kara yolu Gülüç kavşağında, Mehmet Öztürk (61) yönetimindeki 67 TL 761 plakalı kamyonet ile Cemal Saydam'ın kullandığı 67 TN 815 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Ayşe Saydam (53) ve Tunç Saydam (10), 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:39 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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