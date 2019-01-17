Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kan Bağışı Kampanyası

Zonguldak'ta Kan Bağışı Kampanyası

53 dakika önce

Türk Kızılay'ı Zonguldak Şubesi ile Zonguldak İl Kalkındırma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ta Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Türk KızılayZonguldak Şubesi ile Zonguldak İl Kalkındırma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Dernek Başkanı Necati Başar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilik nakli bekleyen Öykü Arin Yazıcı için Türkiye genelinde kan bağış kampanyası düzenlendiğini anımsattı.

Dernek olarak kan bağışı kampanyası düzenlediklerini ifade eden Başar, "Bu şekilde Zonguldak'ın kan bağışı ihtiyacına katkıda bulunmak istedik. Hem de Öykü Arin Yazıcı nezdinde tüm kök hücre bekleyen hastalarımıza destek olmak istedik. Zonguldak halkının kan bağışı kampanyamıza duyarlı olacağına inanıyoruz. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kampanyamızın sonunda en az bin ünite kan bağışı yapılmasını bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:19 Kaynak: AA

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