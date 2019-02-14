Zonguldak'ta Kan Bağışı Kampanyası

Zonguldak'ta, Ereğli Kaymakamlığı ile Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ta, Ereğli Kaymakamlığı ile Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.



Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, kaymakamlık hizmet binası girişinde düzenlenen kan bağış kampanyası öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede düzenlenen kan bağış kampanyalarına vatandaşların ilgi göstermesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.



Kaymakamlığın ilk kez kan bağış kampanyası düzenlediğini ifade eden Çorumluoğlu, şöyle konuştu:



"Kaymakamlık personeli ve bize bağlı dairelerdeki arkadaşlarımızın katılımıyla kan bağış kampanyasını başlattık. Kanın nerede ne zaman kime lazım olacağı konusunda hiçbir garantimiz de yoktur. Kızılaydan gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir hedef koyduk, kendi içimizde bugün en az 100 kişiyi kan bağışında bulunduracağız."



İlçe Emniyet ve Jandarma Komutanlığında görevli polis ve askerler de kan bağış kampanyasına katıldı.

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