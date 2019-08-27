Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğünce kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi doktoru Kubilay Babalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların Gazipaşa Caddesi'nde düzenlenen kampanyaya ilgi gösterdiğini söyledi.

"Geçtiğimiz hafta ilkini denediğimiz otobüste kan bağışı kampanyasının ikincisini düzenliyoruz." diyen Babalık, "Bundan sonrada Zonguldak halkına bu şekilde hizmet edip yüksek sayılarda kan bağışları almayı hedefliyoruz. Bu sayede hastanelerde kana ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.