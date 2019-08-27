Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası
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Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası

1 saat önce

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğünce kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası, System.String[]

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğünce kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi doktoru Kubilay Babalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların Gazipaşa Caddesi'nde düzenlenen kampanyaya ilgi gösterdiğini söyledi.

"Geçtiğimiz hafta ilkini denediğimiz otobüste kan bağışı kampanyasının ikincisini düzenliyoruz." diyen Babalık, "Bundan sonrada Zonguldak halkına bu şekilde hizmet edip yüksek sayılarda kan bağışları almayı hedefliyoruz. Bu sayede hastanelerde kana ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Fehmi Kubilay, Zonguldak, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:56 Kaynak: AA
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