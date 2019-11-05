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Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi doktoru Murat Babalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları kan bağışına davet ettiklerini ifade etti.

Her gün binlerce hastanın kana ihtiyacı olduğunu belirten Babalık, "Bir gün bizim de kana ihtiyacımız olabilir. Kan ihtiyacı olduğunda sıkıntı yaşanmaması için sağlığı yerinde olan herkesin düzenli kan bağışı yapması lazım. Bu nedenle tüm Zonguldak halkını kan bağışına davet ediyoruz. İnsanlarımız kan bağışlasın ki kendilerinin de ihtiyacı olduğunda sıkıntı yaşamasınlar." dedi.

Zonguldak, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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