Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve Zonguldak İl Müftülüğünce kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya, Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, din görevlileri ve gönüllü kan bağışçıları katıldı.

Ergenç, gazetecilere, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "İl genelindeki 13 hastanemizin yüzde 95 oranında kan ihtiyacını kan merkezimiz karşılıyor. Bu nedenle il genelindeki bağışçılarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Kanın herhangi bir fabrikada üretilmediğinin sadece insan vücudunda üretildiğinin, eczanelerde satılmadığının bilinmesini istiyoruz. Bu kapsamda bugünkü kan bağış kampanyasına öncülük eden İl Müftülüğümüze ve din görevlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Durgun da sağlığın en büyük nimet olduğunu vurgulayarak, "Sağlığını kaybetmiş bütün hastalarımıza Allah'tan şifalar diliyoruz. Sağlığı yerinde olan tüm halkımızı bu insani ve İslami görevi yerine getirmek için kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." diye konuştu.