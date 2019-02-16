Zonguldak'ta Kanadından Vurulan Doğan Tedavi Altına Alındı

Zonguldak'ta kanadından vurulan doğan tedavi altına alındıZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kanadından vurulan doğan, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Zonguldak'ta kanadından vurulan doğan tedavi altına alındı



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kanadından vurulan doğan, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Alaplı Huzur kent yakınlarında yaralı doğan bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yaralı doğanı Zonguldak Alaplı ilçesinde bulunan veteriner kliniğine getirdi. Avcılar tarafından vurulan doğanın sağ kanadında uçmasını engelleyecek şekilde kırık oluştuğu tespit etti. Klinikte, doğanın kanadındaki kırığa müdahale edildi. Yaralı doğanı tedavi altına alan veteriner Hekimi Kabacıoğlu, doğanın kanadındaki kırığın iyileşmesinin 3 hafta süreceğini ve tedavisinin ardından yaşam alanına bırakılacağını söyledi.

Bu yıl benzer şekilde yaklaşık 10 yırtıcı hayvanın kliniğe getirildiğini bildiren Kabacıoğlu, doğal dengenin sağlanmasında önemli rol üstlenen yırtıcı kuşların vurulmaması gerektiği konusunda avcıları uyardı. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğüne yaralı doğan olduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine yönlendirilen ekipler, kanadından yaralı olan doğanı koruma altına aldı.

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