Zonguldak'ta Kar 80 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
1 saat önce
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı. Zonguldak
'ta gece etkili olan kar yağışı nedeniyle, merkez ve ilçelerinde toplam 80 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. İstanbul
ve Ankara
karayolunda da ulaşım zaman zaman aksadı. Kar
lastiği olmasına rağmen yokuşları çıkamayan araçların sürücüleri, zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Elvanpazarcık Belediyesi ekipleri, buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da karla kaplı ormanlık alanlarda yürüyüş yaparak beyaz örtünün oluşturduğu güzelliği seyretti.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:09 Kaynak: DHA
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