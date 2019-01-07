Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kar 80 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Zonguldak'ta Kar 80 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

40 dakika önce

Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattıZonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak'ta gece etkili olan kar yağışı nedeniyle, merkez ve ilçelerinde toplam 80 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. İstanbul ve Ankara karayolunda da ulaşım zaman zaman aksadı. Kar lastiği olmasına rağmen yokuşları çıkamayan araçların sürücüleri, zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Elvanpazarcık Belediyesi ekipleri, buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da karla kaplı ormanlık alanlarda yürüyüş yaparak beyaz örtünün oluşturduğu güzelliği seyretti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:25 Kaynak: DHA

Zonguldak, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Birçok Seferini İptal Etti Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 16:05:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kar 80 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]