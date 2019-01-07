Zonguldak'ta Kar 80 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
40 dakika önce
Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattıZonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.
Zonguldak
'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.
Zonguldak'ta gece etkili olan kar yağışı nedeniyle, merkez ve ilçelerinde toplam 80 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. İstanbul
ve Ankara
karayolunda da ulaşım zaman zaman aksadı. Kar
lastiği olmasına rağmen yokuşları çıkamayan araçların sürücüleri, zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Elvanpazarcık Belediyesi ekipleri, buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da karla kaplı ormanlık alanlarda yürüyüş yaparak beyaz örtünün oluşturduğu güzelliği seyretti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:25 Kaynak: DHA
THY Birçok Seferini İptal Etti
Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti
Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı
Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi