Zonguldak'ta Kar 80 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı (2)
1 saat önce
KAR KÜREME KAMYONU DEVRİLDİZonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait kar küreme kamyonu, çalışma sırasında kontrolden çıkarak yan yattı.
KAR KÜREME KAMYONU DEVRİLDİ
Zonguldak- İstanbul
Karayolu'nun Ereğli kesiminde Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait kar küreme kamyonu, çalışma sırasında kontrolden çıkarak yan yattı. Hasar oluşan kamyonun sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kar nedeniyle yolda kalan bazı araçlar da çekildi.
56 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu saatlerden itibaren kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı olan 80 köy yolundan 56 köye ulaşım sağlanmaya başlandı. Ekiplerin kapalı köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:24 Kaynak: DHA
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