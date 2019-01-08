Zonguldak'ta Kar 80 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı (3)
28 dakika önce
KAR YAĞIŞI GECE DE ETKİLİ OLDUZonguldak- İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
KAR YAĞIŞI GECE DE ETKİLİ OLDU
Zonguldak- İstanbul
Karayolu'nun Ereğli kesiminde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Soğanlı rampalarında yokuşu çıkamayan bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, diğer sürücülerin yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı. Polis
ve jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişlerine izin vermedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:53 Kaynak: DHA
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