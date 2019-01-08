Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kar 80 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı (3)

Zonguldak'ta Kar 80 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı (3)

1 saat önce

KAR YAĞIŞI GECE DE ETKİLİ OLDUZonguldak- İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Zonguldak'ta Kar 80 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı (3), System.String[]
KAR YAĞIŞI GECE DE ETKİLİ OLDU

Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Soğanlı rampalarında yokuşu çıkamayan bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, diğer sürücülerin yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişlerine izin vermedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:36 Kaynak: DHA

İstanbul, Zonguldak, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Darüşşafaka-Türk Telekom Maçında Michael Eric, Metin Türen'e Kafa Attı Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Terörü Bitirmeye Kararlıyız Markette Eşekli Protestoya 4 Bin 545 Lira Para Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 02:47:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kar 80 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]