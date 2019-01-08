Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Zonguldak'ta Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

2 saat önce

ZONGULDAK'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi ve İstanbul karayolunun Ereğli kesimi, havadan görüntülendi.

Zonguldak'ta Kar Manzarası Havadan Görüntülendi, System.String[]
ZONGULDAK'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi ve İstanbul karayolunun Ereğli kesimi, havadan görüntülendi.

Kentte kar yağışı, Zonguldak merkez ve İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili oldu. Beyaza bürünen kent merkezi, öğle saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak- İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

Kar yağışının etkisini azaltmasının ardından dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:12 Kaynak: DHA

İstanbul, Zonguldak, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu

Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:22:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kar Manzarası Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]