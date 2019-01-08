Zonguldak'ta Kar Manzarası Havadan Görüntülendi
2 saat önce
ZONGULDAK'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi ve İstanbul karayolunun Ereğli kesimi, havadan görüntülendi.
ZONGULDAK'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi ve İstanbul
karayolunun Ereğli kesimi, havadan görüntülendi.
Kentte kar yağışı, Zonguldak
merkez ve İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili oldu. Beyaza bürünen kent merkezi, öğle saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak- İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Kar
yağışının etkisini azaltmasının ardından dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:12 Kaynak: DHA
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