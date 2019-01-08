Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Zonguldak'ta Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

22 dakika önce

ZONGULDAK'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi ve İstanbul karayolunun Ereğli kesimi, havadan görüntülendi.

Zonguldak'ta Kar Manzarası Havadan Görüntülendi, System.String[]
ZONGULDAK'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi ve İstanbul karayolunun Ereğli kesimi, havadan görüntülendi.

Kentte kar yağışı, Zonguldak merkez ve İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili oldu. Beyaza bürünen kent merkezi, öğle saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak- İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

Kar yağışının etkisini azaltmasının ardından dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:26 Kaynak: DHA

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