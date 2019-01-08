Zonguldak'ta Kar Manzarası Havadan Görüntülendi
22 dakika önce
ZONGULDAK'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi ve İstanbul karayolunun Ereğli kesimi, havadan görüntülendi.
ZONGULDAK'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi ve İstanbul karayolunun Ereğli kesimi, havadan görüntülendi.
Kentte kar yağışı, Zonguldak merkez ve İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili oldu. Beyaza bürünen kent merkezi, öğle saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak- İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.
Kar yağışının etkisini azaltmasının ardından dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:26 Kaynak: DHA
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