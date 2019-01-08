Zonguldak'ta Kar Manzarası Havadan Görüntülendi
50 dakika önce
Zonguldak'ta kar manzarası havadan görüntülendiZonguldak'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi ve İstanbul karayolunun Ereğli kesimi, drone ile havadan görüntülendi.
Zonguldak
'ta kar manzarası havadan görüntülendi
Zonguldak'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi ve İstanbul
karayolunun Ereğli kesimi, drone ile havadan görüntülendi.
Kentte kar yağışı, Zonguldak merkez ve İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili oldu. Beyaza bürünen kent merkezi, öğle saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak-İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Kar
yağışının etkisini azaltmasının ardından dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:38 Kaynak: DHA
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