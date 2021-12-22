Zonguldak'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde 2 gündür devam eden kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma oluşturabileceği belirtildi.

Açıklamada, il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.