Zonguldak'ta Kar Nedeniyle Hastane Yolu Kapandı
1 saat önce
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle hastaneye çıkan yol kapanınca, hasta ve yakınları hastaneye yürüyerek ulaşmaya çalıştı.
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle hastaneye çıkan yol kapanınca, hasta ve yakınları hastaneye yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Kozlu
ilçesindeki Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden hastalar ve hasta yakınları, yoğun kar yağışından dolayı kapanan yolda mahsur kaldı. Araçları hastane girişine park etmek zorunda kalan hasta yakınları hastane yokuşunu yaya olarak çıkmak zorunda kaldı.
Kozlu Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yol yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:14 Kaynak: DHA
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