Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kar Nedeniyle Hastane Yolu Kapandı

Zonguldak'ta Kar Nedeniyle Hastane Yolu Kapandı

1 saat önce

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle hastaneye çıkan yol kapanınca, hasta ve yakınları hastaneye yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

Zonguldak'ta Kar Nedeniyle Hastane Yolu Kapandı, System.String[]
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle hastaneye çıkan yol kapanınca, hasta ve yakınları hastaneye yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

Kozlu ilçesindeki Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden hastalar ve hasta yakınları, yoğun kar yağışından dolayı kapanan yolda mahsur kaldı. Araçları hastane girişine park etmek zorunda kalan hasta yakınları hastane yokuşunu yaya olarak çıkmak zorunda kaldı.

Kozlu Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yol yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:14 Kaynak: DHA

Kozlu, Zonguldak, Güncel
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